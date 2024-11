Lanazione.it - ’Protagoniste’. Libro dedicato alla solidarietà

Un volume per dare un segnale concreto di. Sarà presentato domani alle 18, nell’ Auditorium Sant’Angelo, il"Protagoniste" (Ali&no editrice), un progetto letterario collettivo di raccolta fondi a sostegno dei Centri antiviolenza dell’Umbria. Interverranno all’iniziativa, nell’ambito di Bastia presenta libri", Francesca Silvestri (Ali&no editrice) e gli autori Pierpaolo Peroni e Mirco Porzi. Partendo dconvinzione che la letteratura sia uno strumento efficace per compiere azioni concrete anche nella società civile, si è pensato di rovesciare il punto vista - quasi sempre femminile sul tema - e per una volta far scrivere gli uomini, rendendoli artefici di un progetto destinato al sostegno etutela di donne vittime di altri uomini. Sono nati sei racconti inediti di stili e generi diversi scritti da Daniel Abbruzzese, Giovanni Dozzini, Carlo Floris, Francesco Mangano, Pierpaolo Peroni, Mirco Porzi, e il bellissimo disegno di copertina, "Nuovi passi", donato al progetto dgiovane illustratrice Laura Aschieri, in arte "vivamagenta", che si è formataBiblioteca delle Nuvole di Perugia.