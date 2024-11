Pallanuoto il Setterosa apre il nuovo quadriennio olimpico | in raduno a Ostia dall’8 dicembre

Leggi su Ilfaroonline.it

– Dopo il sesto posto ai Giochi di Parigi lo scorso agosto, ilricomincia il cammino verso il.Le azzurre del commissario tecnico Carlo Silipo si raduneranno al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa dial 13. Saranno ventitre le azzurre che verranno valutate dallo staff azzurro. “Iniziamo questocon 23 ragazze, mancherà per ora soltanto Sofia Giustini perché il 16 ha una partita di campionato in Spagna quindi sarebbe stato inutile farla venire e poi ripartire subito. Unche servirà anche a preparare l’impegno che avremo a metà gennaio in World Cup ad Alessandropoli. Inizia unciclo dove dobbiamo rinnovare e valutare anche forze nuove; la maggior parte delle ragazze convocate comunque già sono passate almeno per una volta con la prima squadra.