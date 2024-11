Ilfattoquotidiano.it - Marco Mengoni e Calcutta, coppia vincente: “Mandare tutto all’aria e magari per una volta cambiare strada”. Abbiamo ascoltato in anteprima il singolo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Squadra che vince non si cambia. E così dopo la fortunata prima collaborazione con “Due Nuvole”, contenuta in “Materia (Prisma)”,tornano assieme per battezzare con Davide Petrella e Andrea Suriani il nuovo”, che arriva a un anno e mezzo di distanza dalla pausa presa dall’artista. Il brano non è solo co-scritto ma anche prodotto per la primada Edoardo d’Erme () con Giovanni Pallotti e Andrea Suriani.inil nuovoche uscirà questa notte.Il brano convince per le atmosfere e le sonorità degli Anni 80 che catturano al primo ascolto. Presagio di un nuovo – e non scontato – percorso artistico che proseguirà nelle prossime settimane.“Questo tempo a me non mi sorprende – canta-. Fermo tra la gente che poi non si pente, dovrei prendermi spazi perdermi in viaggi, meglio stare muti e far finta di niente“.