Le feste con Babbo Natale a Licola per un PicNic da Favola

NAPOLI – Per chi in occasione delledidesidera trascorrere qualche giornata di divertimento al mare nonostante sia inverno e per chi non ha il tempo o la possibilità di volare a Tenerife, a Sharm El Sheik o alle Maldive, niente paura! Per queste vacanze natalizie del 2024 domenica 8 e domenica 15 dicembre nella meravigliosa location di “Frontemare Ambasciatori” sul Lido di, a rendere tutto possibile ci sarà “Pic Nic da” in edizione speciale per. Con il titolo “Passeggiando con” per le due domeniche di dicembre dalle ore 10.00 alle 18.00 a disposizione dei più piccini e delle loro famiglie vi saranno due tour teatralizzati. Gratis per i bambini fino a tre anni e con un biglietto di 10 euro per chi ha superato tale età e per gli adulti l’organizzazione “Ok ti ci porto” di Francesco Carrese e Margherita Staiti ( presente su tutte le pagine social) ha messo a punto un evento ricco di emozioni tutto da vivere.