La nuova serie di Guy Ritchie per Paramount sta assemblando un cast di stelle

Ladi Guycon Tom Hardy e Pierce Brosnan riceve un importante aggiornamento sulle riprese. Laattualmente senza titolo è in fase di riprese con il titolo provvisorio The Associate, ed era precedentemente nota come The Donovans. L’intenzione iniziale era di far diventare questauno spin-off dellaRay Donovan, che è stata guidata da Liev Schreiber per sette stagioni. Solo in seguito è stata rielaborata in unaautonoma senza collegamenti con quel franchise. Laè descritta come uno show poliziesco incentrato su due famiglie in guerra, nonché su un faccendiere che ha il compito di proteggere una delle famiglie. Hardy interpreta Harry Da Souza, un uomo che lavora per la famiglia Harrigan. Brosnan interpreta Conrad Harrigan, leader di una famiglia criminale irlandese.