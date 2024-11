Lanazione.it - Il mondo raccontato dai ragazzi. La mostra a palazzo Buonamici

"Continueremo ad accompagnare questo progetto che tramite l’espressione del sé, l’arte e l’uso di codici diversi rappresenta un supporto fondamentale per i. Ma guardiamo anche ai giovani che hanno abbandonato la scuola e siamo disponibili ad aprire l’istituto per attività pomeridiane". Lo ha annunciato ieri mattina la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Marco Polo, Giuliana Pirone, a proposito della presentazione di "Io, me stesso e gli altri", lain corso a(visitabile sino ad oggi pomeriggio) composta da disegni ed elaborati attraverso cui 94 alunni della scuola Mazzei hanno espresso loro stessi, la realtà che li circonda ed il cambiamento che desiderano. L’esposizione illustra le attività svolte nel corso di due anni scolastici da giovanissimi di tredici diverse nazionalità sotto la guida degli educatori e operatori della Cooperativa Alambicchi, della Scuola d’Arte Leonardo con le psicologhe delle associazioni Ada e Pamat.