Quotidiano.net - Idf, nuova indicazione di coprifuoco nel sud del Libano

In un messaggio urgente sui social, in lingua araba, l'Idf avverte i residenti delmeridionale che è severamente vietato spostarsi a sud del fiume Litani a partire dalle 5 del pomeriggio fino alle 7 del mattino di domani (un'ora in meno in Italia), come era già avvenuto ieri nel primo giorno di tregua. Chi già si trova a sud del Litani deve rimanere dove si trova, avvisa l'esercito. "Terroristi di Hezbollah stavano operando dentro un sito con missili a medio raggio nel sud del. Un raid aereo ha sventato la minaccia": lo annuncia l'esercito israeliano.