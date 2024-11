Isaechia.it - Giacomo Giorgio svela un clamoroso retroscena su Mare fuori 3 e conferma la teoria dei fan

Leggi su Isaechia.it

Nonostante ci si stia preparando già per la quinta stagione di, sono ancora tanti gli interrogativi in merito ad alcune scene delle passate stagioni della celebre serie di Rai Due a cui i telespettatori vorrebbero dare una risposta.Quello più rilevante di tutti fa sicuramente riferimento al dodicesimo e ultimo episodio della terza stagione di, quando Rosa Ricci e Carmine Di Salvo decidono di mettere da parte ogni remora per vivere il loro amore, ma l’arrivo improvviso di Don Salvatore, padre della ragazza, mette tutto nuovamente in discussione, portando i tre ad un acceso scontro, durante il quale viene sparato un colpo di pistola.Ciò che è successo in quel frangente è stato poito nel corso del primo episodio della quarta stagione, quando hai telespettatori è stato mostrato che a sparare era stata Rosa e che a rimanere ferito era stato proprio suo padre.