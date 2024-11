Gaeta.it - Flash mob della polizia a Torino: richiesta urgente di miglioramenti per la sicurezza e il lavoro

Facebook WhatsAppTwitter Il sindacato diFSP ha recentemente organizzato unmob di significativo impatto davanti alla Prefettura di, mettendo in evidenza questioni cruciali legate allapubblica e alle condizioni lavorative degli agenti. L’iniziativa è stata concepita per attirare l’attenzione delle istituzioni su aspetti che, secondo i membri del sindacato, necessitano di interventi immediati e concreti.Le motivazioni delmobIlmob non è stato solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio appello alle autorità. Sulle sagome di poliziotti, i manifestanti hanno lasciato scritte eloquenti che riflettono il malcontento tra le fila degli agenti. Frasi come “Gli straordinari non possono essere pagati dopo due anni” e “Sono lo scudo che protegge i cittadini, non lo sfogo dei violenti” hanno rappresentato il grido di una categoria che si sente trascurata e sottovalutata nel proprio operato quotidiano.