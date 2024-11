Lapresse.it - Europa League, oggi in tv Roma e Lazio. Dove vederla

In, giovedì 28 novembre, scendono in campo. Nella quinta giornata della ‘phase’ sono in programma le due partite dellene: laall’Olimpico contro il Ludogorets e lasul difficile campo del Tottenham in un match già decisivo per il passaggio del turno. Nessuna delle due partite sarà trasmessa in chiaro in tv.in tvSarà possibile vedere i due match delle italiane in diretta su Sky e in streaming su NOW.alle ore 18.45 si inizia con-Ludogorets. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21 ecco Tottenham-su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti, tra cui, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi e Valeri Bojinov.