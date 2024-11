Ilfattoquotidiano.it - “Dopo anni di sofferenza ho deciso di sottopormi a un intervento di Tonsillectomia”: Rosa Chemical e gli aggiornamenti dall’ospedale

è riapparso i social per tranquillizzare i suoi fan allarmati per la sua lunga assenza. Il cantautore infatti è molto attivo sul Web e l’improvviso stop ha messo in subbuglio gli estimatori. Ma c’è un motivo e lo spiegastesso con un carosello di fotocondiviso su Instagram: “Ho trovato il coraggio e finalmente,dihodiad undi. Innanzitutto ringrazio: l’Ospedale San Raffaele, tutte le dottoresse ed i dottori che sono stati meravigliosi, le infermiere e gli infermieri che mi hanno fatto sentire a casa e la mia Chiara Sernacchioli che mi sopporta da”.Il cantante ha poi spiegato cosa lo ha spinto a prendere la decisione di operarsi: “Sono statidifficili per colpa della mia salute, ho dovuto affrontare una tonsillite al mese (nell’ultimo periodo anche più di una) con conseguenti placche, mal di gola, febbre a 40 e altri sintomi spiacevoli, specialmente per uno che con la voce ci lavora.