Aumenta il prezzo del caffè e anche il costo delle consumazioni al bar sale | rialzi fino a 2 euro

L’aumentoquotazioni delsui mercati internazionali sta facendo lievitare i prezzi della tazzina di espresso, da sempre simbolo del rituale quotidiano italiano. Assoutenti lancia l’allarme: ildelal bar potrebbe presto raggiungere 2, un livello mai visto prima.Perché èto ildel?Una combinazione di fattori globali che influenzano sia la produzione sia il mercatomaterie prime hanno contribuito, negli ultimi mesi, a farre ildel.Il fenomeno, in particolare, è alimentato dalla crisimaterie prime. La varietà Arabica, per esempio, spinta dalla riduzione dell’offerta globale e dalla crescente domanda, ha raggiunto ilrecord di 3,19 dollari per libbra sulla piazza di New York, segnando un aumento del +70% dall’inizio del 2024.