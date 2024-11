Zerocalcare rinuncia alla fiera Più libri più liberi dopo il caso dell’invito al filosofo Caffo | sotto processo per maltrattamenti all’ex compagna

Leggi su Open.online

«Ho deciso di annullare l’incontro previsto sull’editoria con la stessa Chiara Valerio», così il fumettista, pseudonimo di Michele Rech, ha annunciato sui social il ritiro della sua partecipazionenazionale della piccola e media editoria Piùpiùin programma a Roma dal 4 all’8 dicembre. Rech, in una lunga lettera, ha spiegato le motivazioni dietro il suo passo indietro. Al centro l’invito alLeonardoa Milano pere lesionisua ex, ma anche le polemiche che sono seguite e alimentate ddifesa di Valerio, la curatrice, che si è richiamata al principio del garantismo. E poi l’inadeguatezza del clima ormai creato con la dedica dell’edizione a Giulia Cecchettin, uccisa dFilippo Turetta.La storia con cuiannuncia l’annullamento dell’eventoPiù, più«Inopportuno un uomo accusato di violenza»«Ciao, provo a scrivere una cosa – purtroppo lunghissima – per rompere il silenzio e cercare un angoletto in quello spazio risicato tra il circolo di difesa degli amici e gli scemi della gogna social», esordisce con una storia, la prima di sei, il fumettista per spiegare la sua posizione sulla polemica.