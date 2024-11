.com - WINDTRE assegna le gare creative e media a Publicis Groupe Italia e Jakala

Roma, 27 novembre –annuncia la conclusione delle, con l’zione dei relativi incarichi a.La gara creativa è stata vinta dache sostituirà VMLcome nuova agenzia di riferimento e si occuperà di tutte le attivitàper i brand consumer. Continueranno ad essere seguite da FCB Partners quelle relative aBusiness e Very Mobile.Per quanto riguarda la gara, anche il budget offline è affidato, che gestirà tutte le attività per i brandBusiness e Very Mobile e che si occuperà, inoltre, delle attività online perConsumer., invece, gestirà le attività online perBusiness e Very Mobile. Le agenzie sostituiranno l’uscente Dentsu.