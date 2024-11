Ilgiorno.it - Turismo familiare, Livigno la preferita. Parola di Airbnb

Milano, 27 novembre 2024 – A un mese dal Natale, uno dei periodi più gettonati dell'anno per i viaggi in compagnia dei propri cari,annuncia i dati sulla crescita e sulle tendenze delnel periodo festivo. Le vacanze natalizie, soprattutto per gli italiani, infatti, sono per antonomasia sinonimo dello stare in famiglia. I dati disvelano come tra le destinazioni che stanno scalando la classifica dei viaggi internazionali delle famiglie italiane ci siano sia mete europee come Parigi, Londra o Barcellona, che oltreoceano come New York e Dubai. La top 5 internazionale Ecco la classifica delle mete più ricercate per le vacanze natalizie: 1. Parigi, Francia; 2. Londra, Regno Unito; 3. New York, Stati Uniti; 4. Barcellona, Spagna; 5. Dubai, Emirati Arabi Uniti.