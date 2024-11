Thesocialpost.it - Strage di Altavilla, il Riesame: “Barreca deve restare in carcere”

Leggi su Thesocialpost.it

Il Tribunale deldi Palermo ha ribaltato la decisione del gup di Termini Imerese, riaccendendo i riflettori su uno dei casi più drammatici avvenuti in provincia di Palermo. Il muratore Giovanni, accusato di aver ucciso la moglie e i due figli durante un rito di esorcismo adMilicia, resta ora al centro di un intricato iter giudiziario. Il giudice per l’udienza preliminare aveva precedentemente dichiaratototalmente incapace di intendere e di volere, disponendo la sua scarcerazione e il ricovero in una struttura Rems. Tuttavia, il Tribunale delha annullato questo provvedimento, stabilendo che l’uomo debba rimanere in.Nonostante ciò, la decisione non è ancora esecutiva, lasciandoper ora nella Rems. Questa situazione deriva dal fatto che il verdetto delpuò essere impugnato con un ricorso in Cassazione.