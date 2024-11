Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Città Varese ci crede e i tifosi sognano la Lega Pro. Floris elogia: "Questa squadra ha un grande cuore»

Lo scorso campionato ildisfiorò la zona playoff, ma i sogni di gloria naufragarono con la sconfitta contro il Vado. Nella stagione 2024-25, lapunta a ripetere l’impresa e tentare la scalata verso laPro, un traguardo che per lasegnerebbe il ritorno al professionismo, assente dal 2014-15, quando si trovava inB. Attualmente, ildiè al secondo posto con 29 punti, a sei lunghezze dalla capolista Bra, ma con NovaRomentin e Vado a stretto contatto a quota 28. La, che ha visto un cambiamento significativo con l’arrivo di Roberto(nella foto) in panchina (ex allenatore del Bra), ha trovato una nuova identità, raccogliendo i frutti di una rivoluzione tattica e tecnica.ha saputo integrare al meglio i nuovi acquisti, ottenendo risultati che parlano chiaro.