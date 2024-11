Ilfoglio.it - Raffaele Fitto è il nuovo vicepresidente esecutivo della Commissione europea

La plenaria del Parlamento europeo ha approvato la squadranuovapresieduta da Ursula von der Leyen. Come aveva previsto il Foglio, il voto ha fatto emergere una spaccatura fra vari gruppi parlamentari di maggioranza, specialmente fra i Verdi e i conservatori di Ecr. La maggior parte dei socialisti di S&D si è posta a favore deleuropeo, così come dai centristi di Renew e Partito popolare europeo, in cui però la maggior parte dei voti spagnoli è andato contrario la candidatura di Teresa Ribera. Contrario in blocco il pareredestra dei Patrioti per l'Europa e di Europa delle nazioni sovrane. L'Unione"si trova di fronte a sfide cruciali da cui dipende il suo futuro e quello dei suoi cittadini". Lo scrive il neoUesul suo profilo Facebook, in cui ha ringraziato la premier Giorgia Meloni, il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, la neopresidenteUrsula von der Leyen e infine il Commissario italiano uscente Paolo Gentiloni.