Quei tre piatti secondi a nessuno

Salama da sugo con purè di patate INGREDIENTI E DOSI 1 kg circa di Salama da Sugo 1 kg di patate bianche 80 gr di burro 300 ml di latte noce moscata sale q.b. Riempite d'acqua un capiente tegame e metteteci la salama da sugo, avvolta in un canovaccio adatto alla cottura; fatela riposare una nottata, poi cuocetela a fuoco basso per circa 5 ore. Una volta cotta tagliate la parte superiore e usate un cucchiaio per servire il ripieno della salama da sugo sopra il purè. Per preparare il purè utilizzate il tempo di attesa per la lessatura della salama da sugo: prendete le patate bianche, lavatele e versatele all’intero di una grossa pentola con tutta la buccia. Fatele lessare in acqua bollente per circa 45 minuti e, quando saranno ancora abbastanza calde, spellatele e schiacciatele.