Lanazione.it - Prato, "Io, me stesso e gli altri": come si raccontano gli studenti della Mazzei

, 27 novembre 2024 - “Io, mee gli” è il titolo di una mostra, che si sta svolgendo a Palazzo Buonamici, ma è soprattutto il racconto che 94 tra ragazze e ragazziscuola(Istituto Marco Polo) fanno disi vedono,realtà che li circonda, del cambiamento che desiderano. La mostra valorizza le attività svolte nel corso di due anni scolastici dagli, che appartengono a 13 nazionalità diverse, con la guida degli educatori e operatoriCooperativa Alambicchi,Scuola d’Arte Leonardo con le psicologhe delle associazioni Ada e Pamat. L’iniziativa nasce nell’ambito del progettoComunità Educante, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio dicon la collaborazione di Intesa San Paolo spa “Stamani la Fondazione ringrazia la scuola e le associazioni per il prezioso lavoro di rete che stanno svolgendo per contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico – ha affermato Massimo Mancini consigliere vicarioFondazione Cassa di Risparmio di– il progettoComunità Educante prosegue e si consolida anche per il prossimo triennio”.