Ilfattoquotidiano.it - Orrore nel monastero buddista, ritrovati 41 cadaveri: “Servivano per una nuova tecnica di meditazione accanto a bare con resti umani”

Quarantunodonati per sviluppare la. Sta facendo scalpore la notizia del ritrovamento di una caterva di salme in unthailandese. Si tratta del tempio di Pa Nakhon Chaibovorn, nella provincia centrale di Pchichit, nel quale un team di cronisti ha scoperto i. Probabilmente si tratta di volontarie donazioni da parte dei singoli defunti, o autorizzate dai loro parenti, per rendere più efficace una pratica meditativa relativa al buddismo. Rimane il fatto che, come riportano le testate asiatiche, l’Ufficio del Buddismo nella provincia di Phichit, non approva affatto le meditazioni con ie ritiene che una pratica religiosa siffatta non sia normale.Secondo diverse fonti giornalistiche ierano accompagnati da regolari certificati di morte, ma ufficialmente le autorità di polizia stanno indagando sul reato di furto di salme, senza aver formulato ancora alcuna accusa diretta ai monaci.