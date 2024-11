Fanpage.it - Ok del Parlamento Ue alla nuova Commissione, ma Ursula von der Leyen perde pezzi: i risultati

Leggi su Fanpage.it

Con 370 sì, 282 no, e 36 astenuti ileuropeo ha approvato laUe che sarà operativa dall'1° dicembre. La squadra di 26 commissari guidata davon derha ricevuto il via libera, ma con un margine molto meno ampio di quello ottenuto a luglio, quando la presidente ricevette l'ok per il secondo mandato. Ecco chi ha votato a favore e chi contro e come hanno votato gli eurodeputati italiani.