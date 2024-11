Sport.quotidiano.net - Motogp, Dall’Igna: “Non sarà un problema avere sei moto. Gp25? Ecco dove migliorarla”

Bologna, 27 novembre 2024 – Ducati sul tetto del mondo, con la coppia di piloti migliore del mondo, ma anche con duein meno per effetto del passaggio di Pramac a Yamaha. Il direttore generale di Ducati Corse non lo vede come une oggi il suo pensiero è rivolto più che allein pista a chi è andato via, ovvero Jorge Martin ed Enea Bastianini, che hanno rinforzato due marche avversarie. Potrebbe essere un mondiale più combattuto, questo sì. E sullaci sono due aree da cercare di migliorare, ben sapendo che fare molto meglio della Gp24 in termini di prestazione è quasi impossibile. Non solo, dal 2027 cambieranno sensibilmente i regolamenti e Ducati vuole farsi trovare pronta con largo anticipo.: “Migliorarere e spin in curva” Ducati ha vinto tutte le gare della stagione tranne una, segno di un dominio incontrastato di una Gp24 che più di così non poteva fare e migliorare ciò che già va forte è difficile, ma ci si può provare.