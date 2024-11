Gaeta.it - Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: Inaugurata la 21/a Edizione con un Cast di Eccellenza

La 21/adelde laha preso il via con un evento ricco di emozioni e celebrity. Sotto la presidenza di Ezio Greggio, che ha ideato e guidato questa manifestazione, ilpromette di mantenere gli alti standard delle passate edizioni. Questo appuntamento annuale si svolge nel Principato di Monaco, attirando protagonisti del grande schermo e appassionando il pubblico con opere comiche di qualità. La giuria delIl gruppo di esperti chiamati a valutare iin concorso è composto da nomi di spicco del panorama cinematografico internazionale. Ezio Greggio ha espresso grande soddisfazione per la giuria selezionata, includendo due attrici rispettate come Anne Brochet e Andrea Ferreol. La nuova generazione non è stata lasciata fuori, con la presenza di Federica Sabatini, una giovane attrice emergente.