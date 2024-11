Ilgiorno.it - Meyer e la Prima dell’addio: "Io collezionista di emozioni. Quest’opera lascerà il segno"

"Probabilmente è l’ultima conferenza stampa che faccio qui". Il sovrintendente Dominiqueè circondato dai "compagni di strada di lungo termine" e da chi lo ha "raggiunto da poco".di entrare nel vivo de “La forza del destino“ - l’opera chiamata ad aprire la sua ultima stagione da sovrintendente - non nasconde un velo di nostalgia. E viene accolto da un applauso. "Mi ricordo quando avevo cominciato: c’era il Covid, non era proprio il momento propizio per le relazioni", dicedi ringraziare i sostenitori della Scala. "Ho l’impressione che molti lo diano per scontato, ma l’anno scorso abbiamo raggiunto 44 milioni di ricavi, un compenso enorme che viene dalla generosità e dal desiderio delle persone di appoggiare la Scala, di portarla avanti". Lo dice senza mezzi termini: "I privati ci danno più soldi del pubblico, quando siamo in difficoltà ci danno una mano.