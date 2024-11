Gaeta.it - Madre condannata a sette anni di carcere per aver tenuto la figlia in un cassetto per tre anni

Facebook WhatsAppTwitter Il drammatico episodio verificatosi nel Cheshire, nel nord ovest della Gran Bretagna, ha suscitato shock e indignazione. Unaè statadi prigione dopo che la sua bimba è stata trovata in condizioni disastrose, tenuta in undalla nascita fino a tre. La piccola, che non ha mai visto la luce del giorno, è emersa da una vita di isolamento tra le mura domestiche, solo grazie a un intervento tempestivo. A seguire, i dettagli dell’accaduto.La scoperta sconvolgenteLa storia ha raggiunto l’attenzione pubblica nel febbraio 2023, quando il compagno dellaha trovato la bambina, gravemente denutrita e con segni visibili di maltrattamento. Secondo quanto riportato dai media britci, la piccola soffriva di palatoschisi, una condizione congenita che richiede cure mediche adeguate.