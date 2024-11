Formiche.net - Lo scandalo di Dong Jun non è un caso isolato. E ha delle ricadute per Xi

Leggi su Formiche.net

La People’s Liberation Army (Pla) torna ad essere colpita dal flagello della corruzione, in un episodio che arriverebbe a coinvolgere l’attuale ministro della Difesa, l’ammiraglioJun, che secondo fonti ufficiali statunitensi sarebbe finito sotto inchiesta proprio a causa di accuse di corruzione.Jun è il terzo ministro della Difesa cinese consecutivo ad essere indagato con simili capi d’accusa: l’attuale ministro è stato nominato al vertice del Ministero nel dicembre dello scorso anno, subentrando a Li Shangfu, rimosso dopo soli sette mesi in carica con accuse analoghe. Anche Wei Fenghe, predecessore di Li, era stato indagato per gravi violazioni disciplinari e corruzione dopo il suo pensionamento.Un fenomeno senza precedenti che sta sollevando interrogativi sulla gestione dei vertici militari da parte del presidente Xi Jinping.