Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: doppietta per Mukau, francesi nuovamente avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Doppio cambio: fuori Lykogiannis e Orsolini, dentro Miranda e Odgaard.66? GOL! Fernandez-Pardo brucia uno stanchissimo Ferguson e si libera lo spazio per servire un compagno. Sul pallone arriva il centrocampista che, con il destro, sigla il gol che vale la1-2!65? Conclusione di Sahraoui murata dalla barriera.64? Atterrato Gudmundsson al limite dell’area. Chance per i mastini.63? GOOOOOOLAAAAA! LUCUMI’! Pallone splendido messo in mezzo da Lykogiannis: sul cross mancino del greco arriva il centrale colombiano, che con l’appoggio di destro va a segno! Primo gol in assoluto con la maglia rossoblù per il difensore.1-1!62? Ndoye viene steso da Fernandez-Pardo, punizione per ildalla sinistra.