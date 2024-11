Sport.quotidiano.net - L'Inter vince ancora in Champions, un autogol condanna il Lipsia: 1-0 a San Siro

Milano, 26 novembre 2024 - Unaeuropea fa il suo e batte ilnella quinta giornata diLeague per salire momentaneamente da sola in testa alla classifica in attesa delle altre. I nerazzurri hanno sconfitto uno a zero i tedeschi di Rose grazie a undi Lukeba nel primo tempo, ma nel complesso la partita è stata comandata in lungo e in largo dagli uomini di Inzaghi che hanno giocato in maniera fluida e propositiva, creando tanto e sprecando tanto, ma sempre con il pallino del gioco in mano.di stamponazionale come ritmo e qualità e il risultato è ampiamente meritato. I tredici punti in classifica avvicinano gli ottavi, ma ci saràlavoro da fare nelle prossime tre. Unica nota stonata l'infortunio muscolare di Benjamin Pavard, ma per il resto Inzaghi può essere ampiamente soddisfatto della prestazione.