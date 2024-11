Ilgiorno.it - Linee d’ombra su Piazza Loggia. La verità di Giraudo su Zorzi:: "Depistaggi dal primo giorno"

Ufficiali ambiziosi di dubbia trasparenza, verbali mai redatti, alibi che cambiano. Continua in Assise il processo a Roberto, l’ex ordinovista veronese accusato di essere uno degli esecutori materiali della strage di. È proseguita la deposizione del generale dei carabinieri Massimo, ex comandante del Ros, investigatore di spicco sulle stragi. L’inchiesta, che porta a processo il 71enne, parte dal 4 marzo 2015, quando l’ex camerata di Anno Zero Umberto Zamboni riferì ache ildella strage incontrò alla Gran Guardia Stefano Romanelli. Da lui seppe che("Il nostro Roberto") aveva "fatto il botto". I collegamenti tra neofascisti bresciani e veronesi sono stretti: accanto al corpo del ventenne Silvio Ferrari, saltato per aria la notte del 19 maggio 1974 inMercato, furono trovate 5 copie della rivista Anno Zero, gruppo in cui erano confluiti molti estremisti neri di ON.