Quotidiano.net - Le Authority, 'serve un coordinamento nazionale su uso Ia'

Una "forte collaborazione" tra Agenzie nazionali e Autorità indipendenti per vigilare su opportunità e rischi degli strumenti dell'Intelligenza artificiale, anche nell'ottica dell'applicazione del regolamento europeo sull'Ia e della tutela del consumatore: è la direzione auspicata dagli stessi vertici dellenel corso della 19/esima edizione del convegno annuale con leitaliane, quest'anno incentrato sul tema dell'Ia, organizzato da Consumers' Forum. Evento a cui hanno partecipato Pasquale Stanzione, presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali, Giacomo Lasorella, presidente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Mario Nobile, direttore generale Agenzia per l'Italia Digitale, Stefano Besseghini, presidente Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Nicola Zaccheo, presidente Autorità di regolazione dei trasporti, Roberto Rustichelli, presidente Autorità garante della concorrenza e del Mercato, Giuseppe Busia, presidente Autoritàanticorruzione.