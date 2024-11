La Camera approva il decreto Flussi | dall’elenco dei Paesi sicuri all’emendamento Musk ecco cosa cambia per i migranti

Leggi su Open.online

La stretta suimigratori operata dal governo Meloni supera il passaggio della. L’Aula di Montecitorio, oggi 27 novembre, si esprime a favore del: 152 i “sì” a fronte di 108 voti contrari, dopo che ieri sera era già stata votata la maggior parte del provvedimento con l’zione della mozione di fiducia. Il provvedimento, adesso, andrà al vaglio del Senato. Si tratta di un testo che si è evoluto in divenire e contiene una molteplicità di emendamenti. Lo fa notare in dichiarazione di voto la stessa Forza Italia. L’azzurro Paolo Emilio Russo, deputato della maggioranza, afferma: «Abbiamo votato undentro un, che ha subito come capita spesso correzioni in corsa, costretto a inseguire la realtà piuttosto che limitarsi a disegnarla. Poteva andare meglio, certo».