Gualtieri alla sindaca di Amsterdam: "Tra i biancocelesti le posizioni antisemite sono una minoranza"

Il notrasferta dei tifosi della Lazio adper seguire il match contro l'Ajax diventa un capo politico e diplomatico tra Italia e Olanda. Il ministro dello sport Andrea Abodi parla di vicenda sconvolgente. Il sindaco di Roma Robertoinvece ha telefonato all'omologa di, Femke Halsema, per protestare contro questa decisione. Da quanto risulta al Foglio, il primo cittadino della Capitale le ha fatto un ragionamento di questo tipo: "Pur comprendendo i timori seguiti alle recenti violenze e al clima creatosi addopo la partita dello scorso 7 novembre, a stragrande maggioranza dei tifosi laziali non ha alcun legame con, razziste e violente e che le azioni di una piccoladi tifosi non può consentire alcuna generalizzazione".