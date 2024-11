Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Federica fa la sua scelta tra Alfonso e Stefano: “scelgo me” | Video Mediaset

Alsi torna a parlare del triangolo amoroso di Temptation Island traha finalmente preso una: sarà quella definitiva?, il confronto traDopo una settimana vissuti da separati,si ritrovano nella casa per l’ennesimo confronto.«Ho messo tutto da parte e ho creduto a quello che mi hai detto. Se fino ad ieri mi sentivo in diritto di essere geloso, che tu facevi un gioco cone tu fino a poco fa provassi per lui, io mi sento in diritto perchè tu mi hai detto delle cose importantissime. Non ti tengo legata, attaccata o vincolata a me, ci tengo perché tu mi dici ‘voglio te al 100%’ ed è lì che io ci credo e torno a comportarmi in modo diverso» confessaalla ex fidanzata.