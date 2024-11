Lanazione.it - Gran gala del basket. Calcinaia protagonista

Ilsi ritaglia un ruolo daalla giornata didella pallacanestro regionale grazie alla squadra dell’Under 17 Gold e al presidente Mario Spoto. La cerimonia di premiazione delle società che hanno vinto i campionati giovanili della stagione 2023-2024 si è tenuta a Villa Guicciardini a Cantagallo, in provincia di Prato. Tra i team premiati anche una rappresentativa dei furetti calcinaioli che nella scorsa stagione hanno conquistato il titolo regionale U17 Gold. Riconoscimento meritatissmo per i giovani cestisti delche sotto la guida di coach Desideri e coach Palagi hanno coronato una stagione di duro lavoro in palestra con un successo davvero importante.