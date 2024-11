Thesocialpost.it - Corrado Bruno scomparso a Rovigo da 6 giorni, il papà: “Ha 17 anni e non ha soldi. Sui social ha conosciuto una ragazza di Torino, aiutatemi”

Unadi 19, conosciuta suie residente nel Torinese, rappresenta la pista più concreta nelle mani degli investigatori impegnati a rintracciare, 17enne di Porto Viro (),da casa la mattina di venerdì 23 novembre. Sono trascorsi ormai seisenza alcuna notizia. “Da venerdì non so nulla di lui”, dichiara il padre, Paolo Giov, che ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. “Non so se gli sia successo qualcosa, se sta bene o se ha bisogno di aiuto. Gli chiedo di farsi sentire. E a chiunque lo incontrasse, di contattarmi”.Leggi anche: Foggia, frontale sulla tangenziale: una vittima e tre feriti“Ha telefono spento e nessun soldo con sé”Le ultime ore prima di sparireDallo scorso venerdì, non è emersa alcuna traccia concreta del giovane.