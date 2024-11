Inter-news.it - Cataldi: «L’Inter? Non cambia niente. La partita importante è in Europa!»

Leggi su Inter-news.it

Danilofissa le priorità della Fiorentina, che nel giro di una settimana sarà impegnata in Conference League contro il Pafos e in Serie A contro. NULLA PER SCONTATO – Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Pafos, al fianco di mister Palladino, Danilodichiara: «Rischio di perdere la concentrazione prima del? Non penso che ci sia questo rischio perché sappiamo bene che le partite innon sono mai facili. Lo abbiamo scoperto nell’ultima gara che abbiamo giocato, in cui abbiamo fatto una buonama contro una buona squadra e siamo usciti con zero punti. Quando si va in territorio europeo purtroppo non si può dareper scontato».placa gli animi viola prima di Pafos e InterPARTITE IMPORTANTI – Danilocontinua: «Ai ragazzi (Edoardo Bove e Yacinr Adli, ndr.