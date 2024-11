Banca del Fucino con Feduf nelle scuole medie a Roma e Velletri

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) –delcon, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI, organizza tre incontri formativi, a, diretti ad oltre 150 allievi di tre diversesul tema “Risparmiamo il Paese”.L’iniziativa rientraattività delladelper il mese dell’educazione finanziaria e rappresenta un importante occasione di dialogo con i giovani sui temi di attualità e per fornire loro una panoramica delle attivitàrie e finanziarie. A questi incontri si accompagna anche una attività sui social delladel, la quale con apposite card tematiche spiega ai più giovani parole chiave dell’economia, come ad esempio “inflazione”.I temi della finanza, del risparmio, degli investimenti, così come la sostenibilità economica individuale e sociale, affrontati in un’ottica interdisciplinare e trasversale acquisiscono centralità nel percorso formativo con l’obiettivo di rendere i ragazzi cittadini consapevoli, capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese.