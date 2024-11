Lopinionista.it - Artista dell’Anno 2024 di Apple Music: ecco chi ha vinto

La vincitrice di due Oscar e Grammy Billie Eilish ha ricevuto il riconoscimento all’impatto che ha avuto nelBillie Eilish è stata nominatadi, un riconoscimento allo straordinario impatto che la cantautrice ha avuto nel corso del. Dopo il secondo, storico Oscar e due Grammy per il suo contributo al lungometraggio Barbie di Greta Gerwig con il brano “What Was I Made For?”, Billie ha pubblicato il suo terzo album, “Hit me hard and soft“. Allo stesso tempo fragile e coraggioso, è il sound di un’generazionale che compie un enorme passo avanti e produce la migliora della sua carriera. L’album ha subito raggiunto la prima posizione nella classifica diin 138 Paesi.Laa di Billie continua a lasciare il segno in ogni parte del mondo.