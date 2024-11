Gaeta.it - Arte contemporanea a Roma: inaugurazione della mostra mercato Edarcom Europa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, la galleriadi, situata in via Macedonia 12, ospiterà la cinquantesima edizionepopolaredi. Questo evento annuale rappresenta un momento imperdibile per gli appassionati e i collezionisti di, un’opportunità per immergersi in un’esposizione che unisce storicità e innovazione.La, in programma durante tutto il weekend, sarà arricchita dalla presenza di oltre quattrocento opere, tra dipinti, sculture e grafiche originali. I visitatori potranno apprezzare l’di Maestri del Novecento insieme a quella di talentuosi artisti contemporanei, offrendo un’ampia gamma di stili e tecniche. La galleria rimarrà aperta anche durante i week-end di dicembre, offrendo un’esperienza di visita ininterrotta per chi desidera scoprire nuove creazioni artistiche.