VIDEO Caso Solitek il presidente dell’ASI Vessichelli | Il vero problema è la crisi del mercato

Tempo di lettura: 2 minuti“Non è con la bramosia di apparire, nè con la sovraesposizione e i ping-pong di responsabilità, nè con suggerimenti non richiesti e facili ricette che salveremo l’investimento in zona Asi sull’energia rinnovabile. Siamo al lavoro”. Duro e piccato il comunicato delDomenicoin risposta alla conferenza stampa della Lega che aveva fatto scattare il campanello d’allarme su. Una storia cominciata nel Maggio del duemilaventitre quella della. I lituani produttori di moduli solari e batterie, sbarcarono in Italia per siglare l’accordo di sviluppo con il MIMIT alla presenza del ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. Un investimento di 48 milioni di euro, con agevolazioni per 31 milioni, destinato alla realizzazione di un nuovo stabilimento proprio nella zona industriale Asi di Benevento con un rilevante impatto occupazionale, oltre 300 nuovi posti di lavoro stimati.