Un dolore lungo 17 anni | Ubriaco uccise i ragazzi ben venga il pugno duro

Con il nuovo codice della strada saranno inasprite le pene per chi viaggia. Non vengono ritoccati i limiti alcolemici, ma si inaspriscono le sanzioni per chi venisse trovato alla guida con valori superiori a quelli consentiti. Tra queste figura l’obbligo di installazione del dispositivo alcolock, sistema collegato al motore dell’auto, che ne impedisce l’avviamento in caso di tasso alcolemico superiore a zero. E’ forse questo è il fatto più sorprendente e che suscita dibattito. Abbiamo chiesto cosa pensa di questi inasprimenti delle sanzioni a Luigi Corradetti (ex carabiniere), papà di Davide, il ragazzo di 16, che perse la vita nella strage di Appignano. Quattrodai 19 ai 15 morirono falciati da un furgone, alla guida del quale si trovava un rom, che viaggiava completamenteMarco Ahmetovic.