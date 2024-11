Zonawrestling.net - TNA Turning Point 2024 – Preview

Il WrestleCade sceglie di scaldare nel miglior modo possibile la propria manifestazione attraverso la TNA, nello specifico con, il PPV con il quale la compagnia del gruppo Anthem andrà in scena il prossimo 29 novembre. Ma entriamo nel dettaglio della questione con i pronostici ufficiali dell’evento.IiONE ON ONE MATCHMoose (c) vs Laredo Kid for the TNA X Division Championship I fatti dello scorso giovedì a iMPACT hanno portato a questa sfida decisamente interessante dal punto di vista atletico. Nei “Davide vs Golia” Moose riesce sempre a regalare perle e Laredo può rivelarsi una piacevole scoperta dopo un regno decisamente insapore come Digital Media Champion. Winner and Still TNA X Division Champion: Moose. IONE ON ONE MATCHFrankie Kazarian vs Mike Santana Frankie è il detentore della Call Your Shot e se positivamente vorrà incassare, in precedenza dovrà soffrire.