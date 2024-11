Terracina | anziano 93enne uccide la moglie dopo una lite

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 93 anni ha ucciso la82enne. L’ennesimo femminicidio è avvenuto a, in provincia di Latina. All’interno dell’abitazione dei coniugi è stata trovata la donna, Luisa Trombetta, senza vita e il marito, Otello De Castris, in stato confusionale.L’omicidio sarebbe stato il tragico epilogo di una violenta. La coppia è di Colleferro, ma raggiungevanonei mesi estivi, quest’anno avevano deciso di fermarsi anchel’estate.I carabinieri della Compagnia distanno raccogliendo le testimonianze del vicini di casa e dei familiari per ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della donna.E’ stata la figlia della coppia, pocole 8,30, a chiamare il 112 e a chiedere l’intervento delle forze di polizia a casa dei genitori, quando i militari della Compagnia disono arrivati hanno trovato nella camera da letto, distesa sul pavimento, il corpo senza vita della donna di 82 anni che presentava dei graffi al collo.