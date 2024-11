Ilgiorno.it - Teatro alla Scala, ‘Prima Diffusa’ de La Forza del destino di Giuseppe Verdi: tutti gli appuntamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 novembre 2024 – Il contorovescia è partito e il 7 dicembre, giorno della Prima della, si avvicina. Quest’anno, ad inaugurare la Stagione 2024/2025, sarà "Ladel" di, con la regia di Leo Muscato. Ma dall’1 all'11 dicembre il Comune di Milano insieme a Edison porterà l’opera in tutta la città così da coinvolgere cittadini e turisti. "Prima Diffusa" accompagnerà così anche quest'anno Milano nella settimana che precede la Prima della, con una serie di guide all'ascolto, concerti, performance, proiezioni, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali. “Prima Diffusa rappresenta un momento importante per la nostra città, un'occasione in cui Milano rinnova il suo impegno per una cultura aperta e accessibile a