Star Wars | Skeleton Crew rivelata la data di uscita

ladiDisney+ ha annunciato una nuovadi debutto perdi Lucasfilm. I fan potranno vedere l’emozionante serie in anticipo, con i primi due episodi che in Italia saranno disponibili da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana), in esclusiva su Disney+. Gli episodi successivi debutteranno poi ogni mercoledì alle 3:00 del mattino (ora italiana) per il resto della stagione.segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato.La serie è interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.