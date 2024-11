Oasport.it - SailGP, debutto in salita per l’Italia a Dubai con al timone il campione olimpico Ruggero Tita

Si apre con un undicesimo posto assoluto al’avventura delnel, circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La poca esperienza con gli F50 si è rivelata inevitabilmente un handicap importante per l’equipaggio timonato dal due volteNacra 17, che ha comunque fatto intravedere degli sprazzi interessanti.Sulle cinque regate di flotta disputate, il miglior piazzamento è stato il nono posto messo a referto nella terza e nella quinta prova. Troppo poco per poter chiudere l’evento nella top10 e archiviare i primi punti della stagione nella classifica generale. Ci sarà comunque tutto il tempo per salire di colpi e colmare il gap con le formazioni più esperte e accreditate, con ancora tredici tappe in calendario nel 2025.