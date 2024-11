Tvplay.it - Roma, svolta Dybala, Pellegrini e Soulè: c’è il colpo a sorpresa dal mercato

: Ranieri dovrà valutare le nuove gerarchie in casa giallorossa. Attenzione anche alle novità sul modulo e alle ai possibili retroscena sul. Non è escluso che i capitolini possa piombare su un nuovo attaccante a gennaioCome confermato da Ranieri nei giorni scorsi, lanon potrà fare a meno di Paulo. Il tecnico giallorosso, infatti, ha evidenziato la centralità dell’attaccante argentino, sia in chiave presente, sia in vista del futuro. “Se sta bene gioca, è uno che ha qualcosa di diverso rispetto agli altri e può inventare una giocata da un momento all’altro”. Un attestato di stima che blinderà la Joya al centro dell’attacco capitolino. Da valutare, invece, il suo partner sulla trequarti.Considerando la conferma di Dovbyk unica punta, qualora Ranieri dovesse insistere sul 3-4-2-1 o 4-4-2,agirà da trequartista o seconda punta, conprimo candidato ad affiancare la Joya sulla trequarti a sostegno di Dovbyk.