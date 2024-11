Gaeta.it - Processo per omicidio di Giulia Cecchettin: la difesa chiede di escludere le aggravanti

Un caso che ha scosso profondamente la comunità di Venezia è quello relativo all'di, per il quale Filippo Turetta è attualmente sotto. Durante l'udienza, gli avvocati dellahanno avanzato richieste significative riguardo alle circostanze del delitto, al fine di ottenere una revisione delleche potrebbero influenzare la sentenza finale. Le questioni sollevate includono la presunta assenza di premeditazione, crudeltà, atti persecutori e un rapporto affettivo tra il reo e la vittima.Motivi della: assenza diLa strategia difensiva di Filippo Turetta è stata chiarita attraverso le parole dei suoi legali, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. Durante il dibattimento, i difensori hanno sostenuto che non ci siano prove sufficienti per confermare l'esistenza di alcune, tra cui la premeditazione.