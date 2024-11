Ilgiorno.it - Nella storia della musica. Dai leggendari Nirvana alle band dell’era moderna

Il rock più potente ed esplosivo, assieme alla furia trascinante del punk, in due mini-festival nel weekend. Subito prima una serata dedicata al ricordo deie di Kurt Cobain a trent’anni dalla morte del musicista di Seattle, attraverso il racconto di un libro e di un podcast che rievocano i concerti italiani. E poi ancora un incontro in cui imparare a fare la spesa in modo climaticamente sostenibile e un film d’animazione per i più piccoli. Tanta, ma anche eventi per tutti i gusti, nel menù di questa settimana del Bloom di Mezzago. Le iniziative al centro multiculturale di via Curiel cominceranno giovedì:20.45, tra le poltroncine rosse di BloomCinema, verrà presentato il libro “La dieta amica del clima - Una piccola rivoluzione collettivalistaspesa“, con l’autore Giuliano Rancilio che dialogherà con Nicolò Vecchia dei legami stretti tra cibo e cambiamento climatico.